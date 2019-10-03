Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Medical ParkHakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Avdijaj, SörlothBasel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka,...
Stat: Medical Park
Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Avdijaj, Sörloth
Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Ademi
Goller: Dk. 20 Widmer (Basel), Dk. 26 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Doğan Erdoğan, Dk. 45+1 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Xhaka (Basel)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasındaki Trabzonspor-Basel karşılaşmasının ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.