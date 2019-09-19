Futbol: UEFA Avrupa Ligi

19.09.2019 21:58

Stat: Coliseum Alfonso Perez

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Grega Kordez (Slovenya)

Getafe: Chichizola, Nyom, Djene Dakonam, Bruno, Raul Garcia, Portillo, Fajr, Timor (Dk. 90+1 Arambarri), Kenedy (Dk. 77 Cucurella), Gallego (Dk. 68 Mata), Angel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 59 Abdülkadir Parmak), Mikel, Avdijaj (Dk. 46 Sturridge), Sosa, Nwakaeme (Dk. 83 Fıratcan Üzüm), Sörloth

Gol: Dk. 18 Angel (Getafe)

Sarı kartlar: Dk. 33 Campi, Dk. 55 Jose Sosa (Trabzonspor), Dk. 57 Kenedy, Dk. 66 Fajr, Dk. 78 Mata (Getafe)

MADRİD (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 yenildi.

Teknik direktör Ünal Karaman takımının hücum gücünü artırmak için ikinci yarıya Avdijaj'ı oyundan çıkarıp yerine Sturridge'yi alarak başlamayı tercih etti.

59. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Nyom'un kale içine sert ortasında kaleci Uğurcan topu eliyle çelerek uzaklaştırdı.

61. dakikada bu kez sol kanattan gelen Getafe'de ceza sahası içinde Kenedy'nin vuruşunda kaleci Uğurcan topu kurtararak, art arda ikinci tehlikeli pozisyonu önledi.

70. dakikada Getafe atağında Mata'nın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Angel'in vuruşunda top az farkla soldan auta gitti.

75. dakikada ceza sahasında teklikeli bir pozisyon yakalayan Getafe'de Kenedy'nin şutunda, kaleci Uğurcan yatarak topu kurtardı.

81. dakikada Getafe'nin atağında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mata'nın vuruşunda Uğurcan güzel bir kurtarışla topu kornere gönderdi.

86. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Angel'in ceza sahası içindeki şutunda kaleci Uğurcan topu uzaklaştırmayı başardı.

90. dakikada gelişen ve Trabzonspor'un beraberlik golüne çok yaklaştığı pozisyonda Sosa'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sturridge'in vuruşunda savunmanın ayak top kornere çıktı.

Kaleci Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla Trabzonspor'un ve sahanın en iyisi olarak öne çıkan isim oldu.

Trabzonspor, 5 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında deplasmanda İspanyol takımı Getafe'ye 1-0 kaybetti.

Kaynak: AA