Futbol: UEFA Avrupa Ligi

09.08.2019 00:02

Stat: Partizan

Hakemler: Sergei Ivanov, Roman Usachev, Dmitry Safyan (Rusya)

Partizan: Stojkovic, Miletic, Ostojic (Dk. 79 Vujacic), Pavlovic, Urosevic, Stevanovic (Dk. 46 Asano), Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq (Dk. 84 Ozegovic), Soumah

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma (Dk. 46 Gökhan Töre), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 56 Guilherme), Chaalali (Dk. 71 Murat Yıldırım), Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 4 Sadiq, Dk. 67 Asano, Dk. 90 Soumah (penaltıdan) (Partizan), Dk. 83 Cheabake (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Zdjelar, Dk. 37 Ostojic, Dk. 40 Stevanovic (Partizan), Dk. 77 Mustafa Akbaş, Dk. 81 Erkan Kaş (Yeni Malatyaspor)

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan temsilcisi Partizan'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

54. dakikada ev sahibi Partizan'ın atağında Sadiq'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşıya kalan Soumah'ın şutunu Farnolle kurtardı.

64. dakikada Partizan'ın geliştirdiği hızlı hücumda sol kanattan bindirme yapan Asano'nun çektiği şutu Farnolle kornere çeldi.

67. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Zdjelar'ın pasında topla buluşan Asano skoru 2-0 yaptı.

79. dakikada Asano'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu Farnolle kurtardı.

82. dakikada gelişen hızlı Yeni Malatyaspor atağında Fofana'nın ceza sahasına pasını rakip savunma keserek kornere attı. 83. dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Cheabake, farkı bire indirdi. 2-1

89. dakikada Asano'nun pas denemesi, Cheabake'nin eline çarpınca Rus hakem, penaltı noktasını gösterdi. Partizan, 90. dakikada Soumah'ın penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.

Mücadele ev sahibi Partizan'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA