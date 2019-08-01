Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 41 karşılaşma oynandı.
Evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek tur atlayan Yeni Malatyaspor, 3. eleme turunda Sırp ekibi Partizan ile eşleşti.
Galler ekibi Connah's Quay Nomads'i ilk maçta deplasmanda 1-0 yenen Partizan, sahasındaki rövanş mücadelesini de 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: AA
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