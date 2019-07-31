Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Norveç'in Molde ekibi tur atladı.

31.07.2019 23:46
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Norveç'in Molde ekibi tur atladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 1 karşılaşma oynandı.
Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Sırbistan'ın Cukaricki takımıyla deplasmanda karşılaşan Molde, rakibini 3-1 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.

Kaynak: AA
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