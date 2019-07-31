Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Norveç'in Molde ekibi tur atladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Norveç'in Molde ekibi tur atladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 1 karşılaşma oynandı.
Golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Sırbistan'ın Cukaricki takımıyla deplasmanda karşılaşan Molde, rakibini 3-1 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi.
Kaynak: AA
YORUMLAR
Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı
Son Dakika Spor Haberleri