Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 4 takım tur atladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu rövanşında 4 karşılaşma oynandı.

Ermenistan'ın Ararat-Armenia, Litvanya'nın Süduva, Lüksemburg'un Dudelange ve Slovakya'nın Bratislava takımları 3. ön eleme turuna yükseldi.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Ararat-Armenia (Ermenistan): 0-2, 1-2

Süduva (Litvanya) - Tre Penne (San Marino): 5-0, 5-0

Dudelange (Lüksemburg) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-1, 1-1

Feronikeli (Kosova) - Bratislava (Slovakya): 1-2, 0-2

Kaynak: AA