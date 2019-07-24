Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk ayağında tek maç oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağına, tek karşılaşmayla devam edildi.

Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, konuk ettiği Kosova ekibi Feronikeli'yi Nono ve Sporar'ın (penaltıdan) golleriyle 2-1 yendi.

Feronikeli'nin golünü ise Hoti kaydetti.

2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak 40 müsabakayla tamamlanacak.

Kaynak: AA