Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak.

Bu maçların rövanşları, 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Saint Joseph's (Cebelitarık)-Rangers (İskoçya): 0-4

Gzira (Malta)-Hajduk Split (Hırvatistan): 0-2

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Titograd (Karadağ): 4-0

Kaynak: AA