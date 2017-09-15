Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Arsenal konuk ettiği Köln'ü 3-1 yendi.



Ligin ilk hafta maçında İngiltere'nin Arsenal ekibi, Almanya temsilcisi Köln'ü ağırladı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Sead Kolasinac, 67. dakikada Alexis Sanchez ve 82. dakikada Hector Bellerin kaydetti. Köln'ün tek golü ise 9. dakikada Jhon Cordoba'dan geldi.



TSİ 22.05'te oynanması gereken müsabaka, stat dışındaki seyirci güvenliğinin sağlanması nedeniyle bir saat geç başladı.