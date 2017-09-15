Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, TSİ 22.05'teki ilk grup karşılaşmaları, Arsenal-Köln maçı hariç tamamlandı.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, TSİ 22.05'teki ilk grup karşılaşmaları, Arsenal-Köln maçı hariç tamamlandı.


Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 11 karşılaşma oynandı.


I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor deplasmanda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenildi.

K Grubu'ndaki Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Nice deplasmanda Zulte Waregem'i 5-1 yendi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar evinde Zenit'e 5-0 mağlup oldu.

H Grubu'nda Arsenal ile Köln arasında İngiltere'de oynanması gereken mücadele, stat dışındaki seyirci güvenliğinin sağlanması nedeniyle bir saat ertelendi.

TSİ 22.05'te başlayan maçlarda alınan skorlar şöyle:


G Grubu:


FCSB (Romanya) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-0


Hapoel Beer Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre): 2-1

H Grubu:


Kızılyıldız (Sırbistan) - BATE (Belarus): 1-1

I Grubu:


Vitoria Guimaraes (Portekiz) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Olympique Marsilya (Fransa) - Atiker Konyaspor: 1-0

J Grubu:


Hertha Berlin (Almanya) - Athletic Bilbao (İspanya): 0-0


Zorya (Ukrayna) - Östersunds (İsveç): 0-2

K Grubu:


Vitesse (Hollanda) - Lazio (İtalya): 2-3

Zulte Waregem (Belçika) - Nice (Fransa): 1-5

L Grubu:


Real Sociedad (İspanya) - Rosenborg (Danimarka): 4-0


Vardar (Makedonya) - Zenit (Rusya): 0-5