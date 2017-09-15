Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Atiker Konyaspor, puan alamadı.



Fransa'nın Marsilya kentinde oynanan maçta Olympique Marsilya'ya 1-0'lık skorla mağlup olan Atiker Konyaspor, ilk haftanın ardından son sırada yer aldı. Ev sahibi ekip ise üç puanla ilk sıraya yerleşti.



I Grubu'ndaki diğer maçta Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımı konuk ettiği Avusturya temsilcisi Salzburg ile 1-1 berabere kaldı.



Ligde ikinci hafta karşılaşmaları, Atiker Konyaspor ile Vitoria Guimaraes, Salzburg ile Olympique Marsilya arasında 28 Eylül'de oynanacak.