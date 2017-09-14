Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup karşılaşmaları başladı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup karşılaşmaları başladı.
Ligde A, B, C, D, E ve F gruplarında 12 karşılaşma oynandı.
C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir konuk ettiği Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.
F Grubu'nda Kopenhag'ın ağırladığı Lokomotiv Moskova ile golsüz berabere kaldığı mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetti.
D Grubu maçında Milan deplasmanda Austria Wien'i 5-1 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 90 dakika sahada kalırken, bir gol atıp iki asist yaptı.
A Grubu'nda Villarreal ağırladığı Astana'yı 3-1 yendi. Milli futbolcu Enes Ünal ev sahibi ekipte 90 dakika oynadı.
TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar şöyle:
A Grubu:
Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0
Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan): 3-1
B Grubu:
Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 1-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk): 3-1
C Grubu:
Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz): 1-2
D Grubu:
Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya): 1-5
Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan): 1-2
E Grubu:
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1
Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere): 3-0
F Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0
Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova): 0-0