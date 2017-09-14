Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup karşılaşmaları başladı.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup karşılaşmaları başladı.


Ligde A, B, C, D, E ve F gruplarında 12 karşılaşma oynandı.


C Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir konuk ettiği Ludogorets ile 0-0 berabere kaldı.

F Grubu'nda Kopenhag'ın ağırladığı Lokomotiv Moskova ile golsüz berabere kaldığı mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetti.

D Grubu maçında Milan deplasmanda Austria Wien'i 5-1 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla 90 dakika sahada kalırken, bir gol atıp iki asist yaptı.

A Grubu'nda Villarreal ağırladığı Astana'yı 3-1 yendi. Milli futbolcu Enes Ünal ev sahibi ekipte 90 dakika oynadı.

TSİ 20.00'de başlayan maçlarda alınan skorlar şöyle:

A Grubu:

Slavia Prag (Çekya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-0

Villarreal (İspanya) - Astana (Kazakistan): 3-1

B Grubu:

Young Boys (İsviçre) - Partizan (Sırbistan): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Skenderbeu (Arnavutluk): 3-1

C Grubu:

Medipol Başakşehir - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0

Hoffenheim (Almanya) - Braga (Portekiz): 1-2

D Grubu:


Austria Wien (Avusturya) - Milan (İtalya): 1-5

Rijeka (Hırvatistan) - AEK (Yunanistan): 1-2

E Grubu:

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympique Lyon (Fransa): 1-1

Atalanta (İtalya) - Everton (İngiltere): 3-0

F Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0

Zlin (Çekya) - Sheriff (Moldova): 0-0