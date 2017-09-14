Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Ludogorets ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir, lige bir puanla başladı.



İstanbul'da oynanan maçta golsüz berabere kalan Medipol Başakşehir ile Ludogorets, birer puana razı oldu.



C Grubu'ndaki diğer maçta Braga, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ekip ise haftayı puansız kapatarak son sırada yer aldı.



Ligde ikinci hafta karşılaşmaları, Braga ile Medipol Başakşehir, Ludogorets ile Hoffenheim arasında 28 Eylül'de oynanacak.