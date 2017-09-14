Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom (İsveç)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, AdebayorLudogorets: Broun, Cicinho, Moti, Plastun,...
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Stefan Johannesson, Fredrik Nilsson, Magnus Sjöblom (İsveç)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
Ludogorets: Broun, Cicinho, Moti, Plastun, Natanael, Goralski, Abel, Dyakov, Lukoki, Wanderson, Paulo
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir ile Ludogorets arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamladı.
11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altı pas çizgisi üzerinde Epureanu kafayı vurdu, yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.
13. dakikada konuk ekip etkili geldi. Wanderson'un pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası dışında topla buluşan Paulo, sol çaprazdan çok sert vurdu, top üst ağlarda kaldı.
14. dakikada Ludogorets bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topu kapan Wanderson, Emre Belözoğlu'ndan da topu kurtarıp, Medipol Başakşehir ceza sahasına doğru ilerledi. Epureanu'yu da geçen Wanderson'un ceza yayı üzerinden sert şutunu, kaleci Volkan Babacan yatarak kontrol etti.
22. dakikada gelişen Ludogorets atağında Lukoki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Paulo ön direkte kafayı vurdu, köşeye giden topu kaleci Volkan Babacan kornere çeldi.
24. dakikada Clichy'nin hatası sonrasında topu kapan Lukoki, ceza sahasına girdi. Lukoki'nin sağ çaprazdan sert şutunu, kaleci Volkan Babacan güçlükle kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.