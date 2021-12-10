Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-22 sezonu grup aşaması, bir maç dışında sona erdi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, son maçların ardından üst tura yükselen takımlar, biri dışında belli oldu.

LASK, Gent, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord, Kopenhag, Rennes ve Basel son 16 turuna yükseldi.

Grup ikincileri; Maccabi Tel-Aviv, Partizan, Bodo/Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ise yoluna Konferans Ligi play-off turunda seribaşı olarak devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupları üçüncü sırada tamamlayan Sparta Prag, PSV, Leicester City, Fenerbahçe, Olimpik Marsiya, Midtjylland, Celtic ve Rapid Wien de Konferans Ligi play-off turuna katılacak.

G Grubu'nda Tottenham ile Rennes arasındaki karşılaşma ise İngiltere temsilcisinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle daha sonra oynanacak. Tottenham, maçı kazanması halinde play-off turuna kalacak.

Sonuçlar

LASK (Avusturya) - HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Alashkert (Ermenistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1

Gent (Belçika) - Flora (Estonya): 1-0

Partizan (Sırbistan) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-3

Zorya (Ukrayna) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1

CFR Cluj (Romanya) - Jablonec (Çekya): 2-0

AZ Alkmaar (Hollanda) - Randers (Danimarka): 1-0

Union Berlin (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Feyenoord (Hollanda) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0

PAOK (Yunanistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0

Vitesse (Hollanda) - Mura (Slovenya): 3-1

Tottenham (İngiltere) - Rennes (Fransa): Ertelendi.

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan): 0-0

Basel (İsviçre) - Karabağ (Azerbaycan): 3-0

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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