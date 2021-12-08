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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında yarın 16 maç oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının altıncı haftasında yarın 16 maç oynanacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Ligin 6. haftasında perşembe günü TSİ 20.45 ve 23.00'te yapılacak maçlar şöyle:

20.45 LASK ( Avusturya ) - HJK Helsinki ( Finlandiya )

20.45 Alashkert (Ermenistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

20.45 Gent (Belçika) - Flora (Estonya)

20.45 Partizan (Sırbistan) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

20.45 Zorya (Ukrayna) - Bodo/Glimt (Norveç)

20.45 CFR Cluj (Romanya) - Jablonec (Çekya)

20.45 AZ Alkmaar ( Hollanda ) - Randers (Danimarka)

23.00 Union Berlin (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - Maccabi Haifa (İsrail)

23.00 Kopenhag (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya)

23.00 PAOK (Yunanistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık)

23.00 Vitesse (Hollanda) - Mura (Slovenya)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan)

23.00 Basel (İsviçre) - Karabağ (Azerbaycan)

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

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