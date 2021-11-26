Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında 5. maçlar oynandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında 5. maçlar oynandı.
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 5. haftası tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya): 0-1
HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0
B Grubu
Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan): 1-0
Anorthosis ( Kıbrıs Rum Kesimi ) - Gent (Belçika): 1-0
C Grubu
Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya ( Bulgaristan ): 2-0
Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna): 4-0
D Grubu
Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya): 2-1
Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1
E Grubu
Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda): 2-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya): 0-1
F Grubu
Lincoln Red Imps ( Cebelitarık ) - Kopenhag (Danimarka): 0-4
Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 0-0
G Grubu
Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere): 2-1
Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda): 3-3
H Grubu
Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre): 2-3
Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri