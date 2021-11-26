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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında 5. maçlar oynandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında 5. maçlar oynandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 5. haftası tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - LASK (Avusturya): 0-1

HJK Helsinki (Finlandiya) - Alashkert (Ermenistan): 1-0

B Grubu

Flora (Estonya) - Partizan (Sırbistan): 1-0

Anorthosis ( Kıbrıs Rum Kesimi ) - Gent (Belçika): 1-0

C Grubu

Bodo/Glimt (Norveç) - CSKA Sofya ( Bulgaristan ): 2-0

Roma (İtalya) - Zorya (Ukrayna): 4-0

D Grubu

Randers (Danimarka) - CFR Cluj (Romanya): 2-1

Jablonec (Çekya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1

E Grubu

Slavia Prag (Çekya) - Feyenoord (Hollanda): 2-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Union Berlin (Almanya): 0-1

F Grubu

Lincoln Red Imps ( Cebelitarık ) - Kopenhag (Danimarka): 0-4

Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan): 0-0

G Grubu

Mura (Slovenya) - Tottenham (İngiltere): 2-1

Rennes (Fransa) - Vitesse (Hollanda): 3-3

H Grubu

Kairat (Kazakistan) - Basel (İsviçre): 2-3

Karabağ (Azerbaycan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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