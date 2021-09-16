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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında 9 maç yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında 9 maç yapıldı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının A, B, E, F, G ve H gruplarında ilk hafta karşılaşmaları oynandı.

Günün öne çıkan G Grubu mücadelesinde Rennes ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Tottenham'ın gollerini 11. dakikada kendi kalesine Loic Bade ve 76. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg, Rennes'in gollerini 23. dakikada Flavien Tait ve 72. dakikada Gaetan Laborde attı.

Ligin ilk haftasında TSİ 17.30 ve 19.45'te yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avusturya): 0-2

Flora (Estonya) - Gent (Belçika): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - Union Berlin (Almanya): 3-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - PAOK (Yunanistan): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3

Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollanda): 0-2

Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 2-2

Kairat (Kazakistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - Basel (İsviçre): 0-0

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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