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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup aşaması, oynanan iki karşılaşmayla başladı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ilk haftasında Maccabi Tel Aviv-Alashkert ve Maccabi Haifa- Feyenoord maçları yapıldı.

A Grubu'nda İsrail takımı Maccabi Tel Aviv, sahasında Ermenistan'ın Alashkert takımını 4-1 yendi.

Bir diğer İsrail ekibi Maccabi Haifa'nın evinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaştığı E Grubu mücadelesi ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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