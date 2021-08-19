Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 22 maç yapıldı.

Play-off turunda iki Türk temsilcisi sahaya çıktı.

İtalya ekibi Roma'yı konuk eden Trabzonspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor ise evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 2-1 yenildi.

Karşılaşmaların rövanşları, 26 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımına 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
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