Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları başladı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 4 maç yapıldı.

Rövanşlarının 27 ve 29 Temmuz'da oynanacağı günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Domzale (Slovenya) - Honka (Finlandiya): 1-1

Kauno Zalgiris (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-5

Priştine (Kosova) - Connah's Quay Nomads (Galler): 4-1

Folgore (San Marino) - Hibernians (Malta): 1-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan