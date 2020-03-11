Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar - Haberler
Futbol, Sivas

Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar

Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar Sivas kent merkezi Meraküm mahallesinde yaşayan çocuklar, ellerine aldıkları tırmık ve kürekle boş araziyi futbol tutkusuyla futbol sahasına çevirdiler Sivas kent merkezi Meraküm mahallesinde yaşayan...

11.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:19
Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar

Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar

Sivas kent merkezi Meraküm mahallesinde yaşayan çocuklar, ellerine aldıkları tırmık ve kürekle boş araziyi futbol tutkusuyla futbol sahasına çevirdiler

SİVAS - Sivas kent merkezi Meraküm mahallesinde yaşayan çocuklar, ellerine aldıkları tırmık ve kürekle boş araziyi futbol tutkusuyla futbol sahasına çevirdiler.

Kent merkezi Merakum Mahallesi yaşayan bir grup çocuk, gürültü yaptıkları gerekçesiyle sokak arasında futbol oynamalarına müsaade edilmeyince ilginç bir çözüm buldu. Futbol tutkularından vazgeçmeyen çocuklar, evlerinin yanı başında bulunan boş araziyi futbol sahasına dönüştürmeye karar verdi. Çocuklar önce boş arazideki kuru otları tırmıklarla temizledi. Ardından minik ellerine aldıkları küreklerle alanı temizleyerek futbol oynamaya uygun hale getirdiler. Ellerinde yaralar oluşsa da futbol sevgileri çalışmalarına engel olmadı. Yaptıkları toprak sahada futbolcu olma hayaliyle top koşturan çocuklar, yetkililerden mahallelerine halı saha yapılmasını istediler.


Hayalleri futbolcu olmak

Tırmık ve kürek kullanarak boş araziyi futbol sahasına dönüştürdüklerini belirten 11 yaşındaki Ahmet Muammet Açıl, futbolcu olmak istediğini belirterek, "Sizde görüyorsunuz tırmık, kürek kullanarak hepimiz çabaladık ve yaptık. Halı saha istiyorduk, olmadı. Bizde kendimiz yaptık. Yapımı 2 saat sürdü. Şuan oynarken hala zorlanıyoruz. Rakipler de çok büyük zaten. Biz küçük olduğumuz için zor oynuyoruz. Büyüyünce futbolcu olacağım. Sivassporluyuz, her zaman yiğidolarımızı destekliyoruz. Her zaman Sivassporumuzun yanındayız. Bize halı saha yapsınlar. Biz burada düşe kalka öğreniyoruz ama halı sahada yumuşak bir zemin olacağı için daha iyi öğreniriz "dedi.


1 tane kürek ve birde tırmıkla yaptılar

Evlerinin yanı başında bulunan boş araziyi 4 arkadaşıyla birlikte futbol sahasına çevirdiklerini belirten Turan Açıl, sahayı yaparken tırmık ve kürek kullandıklarını söyleyip, " Bu sahayı yaparken toplamda 4 kişiydik. 1 tane tırmığımız, 1 tane küreğimiz vardı. Baya uğraştık, yapımı tam 2 saat sürdü. Burayı biz yapmadan önce şu otlarla kaplıydı. Baya uğraştık tırmıklarla, kürekle. Elimizi baya yırttı, yara yaptı. Baya zorlandık burayı yaparken. Şimdi iyi oldu ama belediyemizden buraya halı saha yapmalarını istiyoruz. Normalde biz kaldırımda oynuyorduk, yolda oynuyorduk. Böyle bir girişimde bulunduk ve burayı yapalım dedik ve burayı yaptık. Tek eksiğimiz halı sahamız. Burada saha yapılacak bir yerde var. Halı saha istiyoruz" dedi.

Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Haber
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı Haber
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi! Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi!
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Eczaneler koronavirüsün ardından ucuz maske bulamamaktan şikayetçi
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fransa Lig Kupası finali, koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Koronavirüs tüm dünyada can almaya devam ederken güzel haber 103 yaşındaki kadından geldi
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla...
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Arabanın ön camına saplanan 50 santimlik metal levha, sürücüyü korkuttu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakası, sağlık hisselerini uçurdu
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Suriyeli katil zanlısı, öldürdüğü hamile kadın ve oğlunun cenazesine katıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Berkay Şahin Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Futbol tutkusuyla dolu çocuklar tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 20:54:25. #1.14#