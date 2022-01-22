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Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Futbolda Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu 7. haftasında Galatasaray Hepsiburada, deplasmanda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı'nı 6-0 yendi.

Futbolda Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu 7. haftasında Galatasaray Hepsiburada, deplasmanda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı'nı 6-0 yendi.

Samsun'daki Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha???'da yapılan maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Konuk takımda Elanur Laçin 4 kez fileleri havalandırırken, diğer goller Samia ile Andiolo'dan geldi.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İlkadım Belediyesi, Hepsiburada, Galatasaray, Spor, Haber

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