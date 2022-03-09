Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
AA - Mustafa Kemal Bektaş - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmada Karadeniz Ereğli Belediyespor'un gollerini 5. ve 53. dakikalarda Dilara Sürül ile 25. dakikada Vanessa Noelle Kiomegne Djomo kaydetti.
Maç sonrası ev sahibi ekip galibiyet sevinci yaşadı.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor