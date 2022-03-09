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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Spor
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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'ndaki karşılaşmada Karadeniz Ereğli Belediyespor'un gollerini 5. ve 53. dakikalarda Dilara Sürül ile 25. dakikada Vanessa Noelle Kiomegne Djomo kaydetti.

Maç sonrası ev sahibi ekip galibiyet sevinci yaşadı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ereğli Belediyespor, Karadeniz, Futbol, Spor, Haberler

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