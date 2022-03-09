Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Yukatel Kayseri Kadın FK: 0 - Konak Belediye Spor Kulübü: 6 - Haberler

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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Yukatel Kayseri Kadın FK: 0 - Konak Belediye Spor Kulübü: 6

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Konak Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Yukatel Kayseri Kadın FK'yi 6-0 yendi.

KAYSERİ (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Konak Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Yukatel Kayseri Kadın FK'yi 6-0 yendi.

Sümer Spor Tesisleri'ndeki karşılaşmanın her iki yarısında da rakibine üstünlük kuran Konak Belediye Spor Kulübü, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

İzmir temsilcisinin gollerini 5. dakikada İrem Barut (KK), 10. dakikada Funda Aydınalp, 24. dakikada Seval Kıraç, 62. dakikada Busem Şeker, 72. dakikada Mai Salem Swelkem ve 77. dakikada Nazlıcan Parlak kaydetti.

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Yukatel Kayseri Kadın FK: 0 - Konak Belediye Spor Kulübü: 6

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Yukatel Kayseri Kadın FK: 0 - Konak Belediye Spor Kulübü: 6

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Yukatel Kayseri Kadın FK: 0 - Konak Belediye Spor Kulübü: 6

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Kayseri, Futbol, Spor, Güncel, Haberler

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