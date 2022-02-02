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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

AA, Süha Gür - Spor
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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yapıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Hatayspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Kireçburnu-Fenerbahçe: 0-10

Ataşehir Belediyespor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-2

Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor: 1-1

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Altay: 1-2

Beşiktaş Vodafone-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0

B Grubu:

Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 0-0

ALG Spor-Fatih Karagümrük: 2-0

Trabzonspor-Galatasaray Hepsiburada: 1-2

Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Sivasspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Dudullu: 2-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Hakkarigücü: 0-4

AA / Süha Gür - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Haber

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