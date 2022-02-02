Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yapıldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yapıldı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Hatayspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2
Kireçburnu-Fenerbahçe: 0-10
Ataşehir Belediyespor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-2
Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor: 1-1
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Altay: 1-2
Beşiktaş Vodafone-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0
B Grubu:
Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 0-0
ALG Spor-Fatih Karagümrük: 2-0
Trabzonspor-Galatasaray Hepsiburada: 1-2
Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Sivasspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Dudullu: 2-0
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Hakkarigücü: 0-4
AA / Süha Gür - Spor