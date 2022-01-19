Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Konak Belediyespor, Bitexen Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Konak Belediyespor, Bitexen Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.
Atatürk Stadı 1 No'lu yan sahada oynanan müsabakada ev sahibi ekip, Bitexen Sivasspor'u 2-0 yenerek ligde 3. galibiyetine ulaştı. Konak Belediyespor, 12 puanla 5. sırada yer aldı.
Ligde 5. yenilgisini yaşayan Bitexen Sivasspor ise 3 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri