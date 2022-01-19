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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Konak Belediyespor, Bitexen Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Konak Belediyespor, Bitexen Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Atatürk Stadı 1 No'lu yan sahada oynanan müsabakada ev sahibi ekip, Bitexen Sivasspor'u 2-0 yenerek ligde 3. galibiyetine ulaştı. Konak Belediyespor, 12 puanla 5. sırada yer aldı.

Ligde 5. yenilgisini yaşayan Bitexen Sivasspor ise 3 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Sivasspor, Futbol, Spor, Haber

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