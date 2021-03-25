Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
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Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)

25.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:21
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)

TSS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Sezonun sonuna geliyoruz.

TSS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Sezonun sonuna geliyoruz. Bölgesel Amatör Ligi'ndeki (BAL) maç programlarının açıklanmasıyla BAL liglerinden takımları ağırlıyoruz. Gelecek sezon bin 500, 2 bin takım sayısına ulaşarak Antalya'nın eski yıllardaki sayılarını yakalayacağını tahmin ediyoruz" dedi.

TSS Tur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Antalya'da futbol takımlarının kamp dönemlerinin devam ettiğini dile getirdi. Pandemiye rağmen kış sezonunda çok sayıda yabancı takımı ağırladıklarından bahseden Çeri, "Sezonun sonuna geliyoruz. Bölgesel Amatör Ligi'ndeki (BAL) maç programlarının açıklanmasıyla BAL liglerinden takımları ağırlıyoruz. Şu anda Makedonya milli takımı da kamp yapıyor. 2021 kış sezonunun sonuna geliyoruz. Yaz kamplarına hazırlık başlıyoruz. Yaz dönemi için Kayseri, Erciyes'te yaz hazırlık dönemi pazarlama faaliyetlerine başladık" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle kamp yapan futbol takımı sayısında geçen yıla göre yüzde 50'den fazla düşüş yaşandığını anlatan Çeri, "Liglerdeki maçların sıkışması program değişikliğinden bazı takımlar gelemedi. Gelen takımlar da Rusya, Ukrayna, Kazakistan bölgesinden, milli takımlar ve kulüp takımları şeklinde gerçekleşti. 2022 kış sezonunda sayı artacak ve bin 500, 2 bin sayılarına ulaşarak Antalya'nın eski yıllardaki sayılarını yakalayacağını tahmin ediyoruz" dedi.Antalya'da kamp yapan Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü Başkanı Emre Arıkan ise şunları söyledi:

"Antalya Belek'te kampa girdik. Kamp süreci çok heyecanlı, azimli ve istikrarlı geçiyor. Kamp sürecinde elde edeceğimiz takım ruhu, hazırlık ve antrenman süreciyle ligde daha başarılı adımlarla ilerleyeceğiz. Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz. 8 günlük kamp sürecinde 4 hazırlık maçı oynayacağız. Takımım adına gururluyum. Kayseri Emar Grup olarak şehrimizi 3'üncü Lig'de temsil edecek en güçlü adaylardan biriyiz."


Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)
Futbol turizminde 'BAL' hareketliliği (YENİDEN)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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