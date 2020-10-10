Futbol: TSYD Ankara Kupası

Stat: EryamanHakemler: Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa TosunMKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 70 Korcan Çelikay), Erdi Dikmen (Dk. 59 Kulusik), Pazdan, Pinto (Dk. 70 Atilla Turan), Cebrail Karayel (Dk. 59 Kitsiou), Diousse (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lukasik, Sarlija, Börven, Alper Potuk (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Olcar, Tuğba Üçüncü, Mustafa Tosun

MKE Ankaragücü: Friedrich (Dk. 70 Korcan Çelikay), Erdi Dikmen (Dk. 59 Kulusik), Pazdan, Pinto (Dk. 70 Atilla Turan), Cebrail Karayel (Dk. 59 Kitsiou), Diousse (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lukasik, Sarlija, Börven, Alper Potuk (Dk. 59 Berke Gürbüz), Emre Güral (Dk. 77 Mücahit Can Akçay)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural (Dk. 46 Muammer Zülfikar Yıldırım), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Yasin Öztekin), Teixeira (Dk. 46 Barış Yardımcı), Caner Osmanpaşa (Dk. 46 Robin Yalçın), Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 46 Ziya Erdal), Cofie (Dk. 46 de Souza), Hakan Arslan (Dk. 46 Garcia), Fajr (Dk. 89 Eren Şahin), Ninga (Dk. 80 Rybalka), Kayode (Dk. 46 Yatabare),

Goller: Dk. 38 Hakan Arslan, Dk. 90+3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Lukasik, Dk. 30 Diousse (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Ankara Kupası maçında, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, kupanın sahibi oldu.

38. dakikada MKE Ankaragücü kalecisi Friedrich'in hatalı pasında topla buluşan Demir Grup Sivaspor'lu Fajr topu Hakan Aslan'a attı, bu futbolcunun kaleyi karşıdan gören noktadan düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

44. dakikada MKE Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı, sağ kanattan ceza sahasına yakın bölgeden Emre Güral'ın kullandığı serbest vuruşta top üst direkten geri döndü.

61. dakikada MKE Ankaragücü'nün gelişen atağında Berke Gürbüz'ün ceza yayından vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

76. dakikada MKE Ankaragücü'nde ceza sahası içinde topla buluşan Kitsiou'nun verdiği pasla topla buluşan Börven'in altı pas çizgisinden vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

83. dakikada Şahverdi Çetin'in kullandığı serbest vuruşu, Demir Grup Sivasspor kalecisi Zülfikar Yıldırım güçlükle kornere attı.

85. dakikada MKE Ankaragücü atağında Atilla Taran'ın orta sahadan sürerek getirdiği topla verdiği pasında Mücahit Can'ın ceza sahası içinden vuruşunda ağlara giden topa, bu futbolcunun eline değdiği gerekçesiyle gol değeri verilmedi.

90+3. dakikada Demir Grup Sivasspor ikinci golü buldu. Yatabare ceza sahası sağ çaprazdan etkili bir vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak