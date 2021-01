Futbol topuna kadın eli değdi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek ve spor ürünlerinde yerlileşme amacıyla başlattığı projeyle birlikte kadınlar el dikimi futbol topu üretmeye başladı. Bakanlık, topların FIFA onaylı olması için çalışma başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) iş birliğiyle başlatılan projede 70 kadın günde 150 futbol topu dikiyor. Kadınların ayda 4 ila 5 bin arasında diktiği futbol toplarının FIFA onaylı olması için çalışma başlatıldı. DHA'ya konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kadın odaklı sporun en önemli çalışma felsefesinden biri olduğunu söyleyerek, kadınların öncülük ettiği her konunun projeye ayrı bir bereket kazandırdığını kaydetti. Bakan Kasapoğlu, projenin çok bereketli bir şekilde devam ettiğine dikkat çekerek, "Kadınlarımızın bu anlamdaki çabaları, motivasyonları projenin hem hızlı hem hakikaten çok verimli olmasını sağladı. Kadınlar hem evlerinde diğer işleriyle ilgileniyor hem de arta kalan zamanlarında topları dikiyor. Aile bütçesine katkı sağlıyor. Sosyalleşme unsuru olarak önemli. Ülkemizin bu anlamda yerli top noktasındaki açığını gidermek için de bir başlangıç yaptık. Burada üniversite ile işbirliğini de çok önemsiyorum. Biz her alanda kurumlar arası işbirliğini çok önemsiyoruz bakanlık olarak. Bu da onlardan bir tanesi" dedi. 'EL DİKİMİ TOPLAR SAHALARA AYRI BİR HEYECAN KATACAK'Bakan Kasapoğlu, yerli top noktasında Türkiye'nin geride olduğunu bildirerek "Burdur'da top üretiminde alın terini gayretini ortaya koyan kadınlarımızla bir araya geldik. Onların heyecanı beni çok mutlu kıldı. Onlar bu işi hem sosyal katkı olarak ciddi bir inançla gerçekleştiriyorlar hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkı noktasında çok heyecanlılar. Onların bu heyecanı projenin ne kadar yüksek potansiyele sahip olduğunu da gösterdi. Ayrı bir heyecandı onlarla buluşmak. Ankara'ya gelecekler. Bu halkalar büyüdükçe bu sürecin öncüleri olarak eğitimlere de katılacaklar" ifadelerini kullandı. 'ELDE İLMEK İLMEK İŞLENİYOR'Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli top noktasında çok geride olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Ülkemizde yerli top noktasında çok gerideyiz. O yüzden sporda yerli ürünlerle ilgili bir çalışma başlattık, bir tanesi bu. Hem kadınların öncü olduğu bir proje bu anlamda bereketli bir başlangıç yaptık hem de el emeği göz nuru bir ürün. Elde ilmek ilmek işleniyor; hem üretim hem istihdam projesi. Topun standart çalışmaları önemli. Bunları da eş güdümlü olarak yürütüyoruz. Eski günlerde toprak sahalar el dikimi toplar vardı. Şimdi sahalar yemyeşil. Ülkemizin dört bir tarafından dünya standartlarının da ötesinde çok önemli sahalarımız var, her branşta salonlarımız tesislerimiz var. Toprak sahalara veda ettik; ama el dikimi topların sıcaklığı inanıyorum ki sahalara ayrı bir heyecan katacak."'GÜN BE GÜN HALKAYI GENİŞLETECEĞİZ'

Bakan Kasapoğlu, sporda yerlileşme noktasında diğer ürünler için de ciddi planlamalar içinde olduklarını ifade ederek, "Yerlileştirme noktasında kendi ürünümüzü kendimiz kullandığımız bir aşamaya geçmek için ciddi planlamalar içerisindeyiz. Sadece heves değil ciddi bir çalışma sürecine girdik. Bu da onlardan birisi. Gün be gün bu halkayı genişleteceğiz ülkemizin her noktasında el dikimi top üretimlerini artıracağız. Bununla birlikte standardizasyon çalışması devam edecek" diye konuştu.

- Ankara

