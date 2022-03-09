Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

1954 Kelkit Belediyespor- Belediye Kütahyaspor : 2-3

Criptoswaps Çatalcaspor- Batman Petrolspor : 1-1

Kahta 02 Spor-Elazığspor: 0-1

Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 3-1

Osmaniyespor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1

Nevşehir Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-2

Sancaktepe FK-Hendekspor: 0-0

Başkent Gözgözler Akademi FK- Bergama Belediyespor : 1-2

Karaman Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1

2. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bitexen Düzcespor: 0-1

Kızılcabölükspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1

Hacettepe-Darıca Gençlerbirliği: 1-0

68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 2-0

İskenderunspor-52 Orduspor FK: 3-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kalecik FK: 1-0

Bayrampaşaspor-Yomraspor: 2-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Çarşambaspor: 4-1

3. Grup:

Mardin 1969 Spor-Criptoswaps Edirnespor: 0-1

Esenler Erokspor-Kardemir Karabükspor: 8-0

Modafen-Çankaya FK: 0-1

Fethiyespor-Ceyhanspor: 4-0

Belediye Derincespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967: 1-2

İçel İdmanyurduspor-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 1-0

Ağrı 1970 Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0