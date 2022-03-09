Futbol: Toplu sonuç
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TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yapıldı.
TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 26, 2. Grup'ta ise 29. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplarda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
1954 Kelkit Belediyespor- Belediye Kütahyaspor : 2-3
Criptoswaps Çatalcaspor- Batman Petrolspor : 1-1
Kahta 02 Spor-Elazığspor: 0-1
Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 3-1
Osmaniyespor FK-Bursa Yıldırımspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-2
Sancaktepe FK-Hendekspor: 0-0
Başkent Gözgözler Akademi FK- Bergama Belediyespor : 1-2
Karaman Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 0-1
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Bitexen Düzcespor: 0-1
Kızılcabölükspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 1-1
Hacettepe-Darıca Gençlerbirliği: 1-0
68 Aksaray Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 2-0
İskenderunspor-52 Orduspor FK: 3-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kalecik FK: 1-0
Bayrampaşaspor-Yomraspor: 2-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Çarşambaspor: 4-1
3. Grup:
Mardin 1969 Spor-Criptoswaps Edirnespor: 0-1
Esenler Erokspor-Kardemir Karabükspor: 8-0
Modafen-Çankaya FK: 0-1
Fethiyespor-Ceyhanspor: 4-0
Belediye Derincespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 3-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Orduspor 1967: 1-2
İçel İdmanyurduspor-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor: 1-0
Ağrı 1970 Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0