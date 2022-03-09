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Futbol: Toplu sonuç

AA - Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçları tamamlandı.

Ligin 22. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Uşakspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-3

Pendikspor-Bucaspor 1928: 0-1

Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-1

Isparta 32-Anagold 24Erzincanspor: 0-2

Teco Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor: 3-1

Eskişehirspor- Kırklarelispor : 2-2

Ankara Demirspor-Pazarspor: 2-0

Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-1

Turgutluspor-Sarıyer: 0-2

Sakaryaspor-Çorum FK: 4-1

Ergene Velimeşespor-Bodrumspor: 2-0

Diyarbekirspor-Silahtaroğlu Vanspor: 0-1

Afjet Afyonspor-Somaspor: 4-1

Adıyaman FK-Ankaraspor: 0-3

Niğde Anadolu FK-1461 Trabzon FK: 1-4

Etimesgut Belediyespor-İnegölspor: 2-3

AA / Hilmi Sever - Spor

Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Kırklarelispor, Eskişehirspor, Spor, Haberler

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