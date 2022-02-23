Futbol: Toplu sonuç
- Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligin 27. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Kırklarelispor: 1-0
Akhisarspor-Pendikspor: 0-1
Isparta 32 Spor-Uşakspor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu- Kırşehir Belediyespor : 1-0
Anagold 24Erzincanspor-Nazilli Belediyespor: 3-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Ankara Demirspor : 0-2
Bucaspor 1928-Eskişehirspor: 3-1
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1
Kırmızı Grup
Somaspor-Serik Belediyespor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor FK- Kahramanmaraşspor : 1-0
Bodrumspor-Sivas Belediyespor: 1-0
Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 0-1
Adıyaman FK-Afjet Afyonspor: 0-5
Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor: 2-1
İnegölspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
1461 Trabzon FK-Sakaryaspor: 0-1
Ankaraspor-Turgutluspor: 1-1
Sarıyer-Etimesgut Belediyespor: 2-2