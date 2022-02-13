Futbol: Toplu sonuç
AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Turkcell Kadın Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı sona erdi.
Turkcell Kadın Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı sona erdi.
Ligde ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Fenerbahçe-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 6-1
Fatih Vatanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0
Hatayspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 1-2
Kireçburnu-1207 Antalyaspor Kadın FK: 1-4
Beşiktaş Vodafone-Kocaeli Bayan FK: 6-0
Ataşehir Belediyespor-Altay: 1-0
B Grubu
Çaykur Rizespor-Galatasaray Hepsiburada: 2-2
ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 5-0
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor- Konak Belediyespor : 1-2
Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-8
Trabzonspor-Hakkarigücü: 0-1
Dudullu-Bitexen Sivasspor: 2-1
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor