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Futbol: Toplu sonuç

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı sona erdi.

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı sona erdi.

Ligde ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Fenerbahçe-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 6-1

Fatih Vatanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0

Hatayspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 1-2

Kireçburnu-1207 Antalyaspor Kadın FK: 1-4

Beşiktaş Vodafone-Kocaeli Bayan FK: 6-0

Ataşehir Belediyespor-Altay: 1-0

B Grubu

Çaykur Rizespor-Galatasaray Hepsiburada: 2-2

ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 5-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor- Konak Belediyespor : 1-2

Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-8

Trabzonspor-Hakkarigücü: 0-1

Dudullu-Bitexen Sivasspor: 2-1

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Haberler

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