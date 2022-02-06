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Futbol: Toplu sonuç

AA, Hilmi Sever - Spor
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Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 21'inci, 2. Grup'ta ise 24'üncü hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 21'inci, 2. Grup'ta ise 24'üncü hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 3. Lig

1. Grup:

Formül Erbaaspor-Bursa Yıldırımspor: 4-1

Nevşehir Belediyespor-Karaman Belediyespor: 3-1

Batman Petrolspor-Başkent Gözgözler Akademi FK: 5-2

Belediye Kütahyaspor- Bergama Belediyespor : 2-1

2. Grup:

Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Bitexen Düzcespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 2-1

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kuşadasıspor: 1-2

Çarşambaspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Yomraspor-Hacettepespor: 0-1

Kalecik FK-Kızılcabölükspor: 3-2

52 Orduspor FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 1-1

İskenderunspor-Siirt İl Özel İdaresispor: 5-1

Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

3. Grup:

Ceyhanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-2

Criptoswaps Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Mardin 1969-Fethiyespor: 2-1

İçel İdmanyurduspor-Belediye Derincespor: 0-0

Kardemir Karabükspor-Ağrı 1970: 0-6

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Çankaya FK: 1-1

AA / Hilmi Sever - Spor

Bergama Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Spor, Haber

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