Futbol: Toplu sonuç - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Toplu sonuç

AA, Hilmi Sever - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 24. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 24. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

???????

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

Nazilli Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Bucaspor 1928: 3-1

Uşakspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Pendikspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-2

Şanlıurfaspor- Kırklarelispor : 0-1

Teco Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 5-1

Eskişehirspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Kırmızı Grup

Diyarbekirspor-Ankaraspor: 1-0

Afjet Afyonspor-1461 Trabzon FK: 0-1

Sivas Belediyespor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare: 2-0

Kahramanmaraşspor-Sarıyer: 2-2

Serik Belediyespor-Çorum FK: 0-1

Turgutluspor-Bodrumspor: 0-2

Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-1

AA / Hilmi Sever - Spor

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Kırklarelispor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title