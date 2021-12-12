Futbol: Toplu sonuç
Futbolda TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 16'ncı, 2. Grup'ta ise 17'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Futbolda TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 16'ncı, 2. Grup'ta ise 17'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Elazığspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1
Formül Erbaaspor-Karaman Belediyespor: 2-0
1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor FK: 1-0
Batman Petrolspor- Belediye Kütahyaspor : 1-5
Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-2
2. Grup
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kızılcabölükspor: 0-2
Siirt İl Özel İdaresi-Hacettepe: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-2
İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 1-1
Altındağspor-Bitexen Düzcespor: 1-1
Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0
3. Grup
Edirnespor-Fethiyespor: 0-1
Belediye Derincespor-Karşıyaka: 1-1
Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0
Kardemir Karabükspor-Ceyhanspor: 0-0
Mardin 1969-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1
İçel İdmanyurdu-Çankaya FK: 0-0
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ağrı 1970: 0-1
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri