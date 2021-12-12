Futbol: Toplu sonuç

Futbolda TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 16'ncı, 2. Grup'ta ise 17'nci hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Elazığspor-Bursa Yıldırımspor: 0-1

Formül Erbaaspor-Karaman Belediyespor: 2-0

1954 Kelkit Belediyespor-Osmaniyespor FK: 1-0

Batman Petrolspor- Belediye Kütahyaspor : 1-5

Nevşehir Belediyespor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Çatalcaspor-Artvin Hopaspor: 0-2

2. Grup

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kızılcabölükspor: 0-2

Siirt İl Özel İdaresi-Hacettepe: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK-68 Aksaray Belediyespor: 1-2

İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 1-1

Altındağspor-Bitexen Düzcespor: 1-1

Yomraspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-0

3. Grup

Edirnespor-Fethiyespor: 0-1

Belediye Derincespor-Karşıyaka: 1-1

Orduspor 1967-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-0

Kardemir Karabükspor-Ceyhanspor: 0-0

Mardin 1969-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

İçel İdmanyurdu-Çankaya FK: 0-0

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Ağrı 1970: 0-1

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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