Futbol: Toplu sonuç
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
TFF 2. Lig'de 16. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig 1. Grupta 15. hafta ise bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 16. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig 1. Grupta 15. hafta ise bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Pendikspor: 0-0
Kırklarelispor-Akhisarspor: 5-1
Kırmızı Grup:
Turgutluspor-Sakaryaspor: 0-0
TFF 3. Lig
1. Grup:
Fatsa Belediyespor-Kahta 02: 1-1
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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