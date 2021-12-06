Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 16. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig 1. Grupta 15. hafta ise bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Şanlıurfaspor-Pendikspor: 0-0

Kırklarelispor-Akhisarspor: 5-1

Kırmızı Grup:

Turgutluspor-Sakaryaspor: 0-0

TFF 3. Lig

1. Grup:

Fatsa Belediyespor-Kahta 02: 1-1

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?