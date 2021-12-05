Futbol: Toplu sonuç
Futbolda TFF 3. Lig'e 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Futbolda TFF 3. Lig'e 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.
Ligde 2 ve 3. Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken 1. Grup, yarın yapılacak Fatsa Belediyespor-Kahta 02 müsabakasıyla sona erecek.
Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Belediye Kütahyaspor-Hendekspor: 2-0
Batman Petrolspor-Formül Erbaaspor: 1-1
Artvin Hopaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Bergama Belediyespor-Sancaktepe: 6-1
Arnavutköy Belediyespor-Elazığspor: 2-0
Karaman Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0
2. Grup
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Altındağspor: 0-1
Bitexen Düzcespor-52 Orduspor: 1-0
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0
Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 3-2
Hacettepespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-0
Çarşambaspor-Yomraspor: 2-2
3. Grup
Gümüşhanespor-Kardemir Karabükspor: 4-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin 1969: 2-0
Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-İçel İdmanyurdu: 1-1
Ceyhanspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-2
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri