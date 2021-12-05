Futbol: Toplu sonuç

Futbolda TFF 3. Lig'e 1 ve 3. Grup'ta 15, 2. Grup'ta 16. hafta karşılaşmalarıyla devam edildi.

Ligde 2 ve 3. Grup'ta haftanın maçları tamamlanırken 1. Grup, yarın yapılacak Fatsa Belediyespor-Kahta 02 müsabakasıyla sona erecek.

Gruplarda bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Belediye Kütahyaspor-Hendekspor: 2-0

Batman Petrolspor-Formül Erbaaspor: 1-1

Artvin Hopaspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Bergama Belediyespor-Sancaktepe: 6-1

Arnavutköy Belediyespor-Elazığspor: 2-0

Karaman Belediyespor-Osmaniyespor: 1-0

2. Grup

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Altındağspor: 0-1

Bitexen Düzcespor-52 Orduspor: 1-0

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 1-0

Kuşadasıspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 3-2

Hacettepespor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-0

Çarşambaspor-Yomraspor: 2-2

3. Grup

Gümüşhanespor-Kardemir Karabükspor: 4-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Mardin 1969: 2-0

Ağrı 1970-Belediye Derincespor: 0-0

Karbel Karaköprü Belediyespor-İçel İdmanyurdu: 1-1

Ceyhanspor-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: 0-2

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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