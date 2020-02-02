Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 21. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

02.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:02
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 21. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Elazığspor-Kırşehir Belediyespor maçı, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor: 1-3

Vanspor FK-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-5

Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2

GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu: 2-1

Beyaz Grup:

Manisa FK-Şanlıurfaspor: 7-0

GMG Kırklarelispor-Hacettepe: 3-1

Pendikspor-Gümüşhanespor: 5-1

Afjet Afyonspor-Sarıyer: 0-1

İnegölspor-Zonguldak Kömürspor: 2-3

Çorum FK-Sancaktepe FK: 0-2

Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor: 1-2

Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor: 3-1

Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 0-1

Kaynak: AA
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