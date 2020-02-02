Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig'de 21. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 21. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Kırmızı Grup'taki Elazığspor-Kırşehir Belediyespor maçı, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırmızı ve Beyaz Gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Bayburt Özel İdare-Bandırmaspor: 1-3
Vanspor FK-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-5
Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-1
Etimesgut Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2
GMG Kastamonuspor-Niğde Anadolu: 2-1
Beyaz Grup:
Manisa FK-Şanlıurfaspor: 7-0
GMG Kırklarelispor-Hacettepe: 3-1
Pendikspor-Gümüşhanespor: 5-1
Afjet Afyonspor-Sarıyer: 0-1
İnegölspor-Zonguldak Kömürspor: 2-3
Çorum FK-Sancaktepe FK: 0-2
Tarsus İdmanyurdu-Yılport Samsunspor: 1-2
Başkent Akademi FK-1922 Konyaspor: 3-1
Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon: 0-1