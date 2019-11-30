Futbol: Toplu sonuç

30.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:44

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları başladı.

Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor: 1-0

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1

Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1

2. Grup:

Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 0-1

1877 Alemdağspor-Fethiyespor: 1-3

3. Grup:

Somaspor-Karacabey Belediyespor: 0-1

Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4

Kaynak: AA