Futbol: Toplu sonuç
Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları başladı.
30.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:44
Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları başladı.
Bu iki ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor: 1-0
TFF 3. Lig
1. Grup:
Yomraspor-Çatalcaspor: 1-1
Şile Yıldızspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-1
2. Grup:
Esenler Erokspor-Ağrı 1970: 0-1
1877 Alemdağspor-Fethiyespor: 1-3
3. Grup:
Somaspor-Karacabey Belediyespor: 0-1
Altındağ Belediyespor-Modafen: 1-4
Kaynak: AA
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