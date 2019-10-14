Futbol: Toplu sonuç

14.10.2019 01:57

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı.

Bu iki ligde alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Piserro Kahramanmaraşspor-Bayburt Özel İdare: 1-1

Beyaz Grup

Yılport Samsunspor-Kırklarelispor: 4-0

Şanlıurfaspor-Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-5

TFF 3. Lig

2. Grup

Kocaelispor-Kozanspor: 4-0

Fethiyespor-Turgutluspor: 0-0

3. Grup

Diyarbekirspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Kaynak: AA