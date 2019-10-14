Futbol: Toplu sonuç

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı.

14.10.2019 01:57
Futbol: Toplu sonuç

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı.

Bu iki ligde alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Piserro Kahramanmaraşspor-Bayburt Özel İdare: 1-1

Beyaz Grup

Yılport Samsunspor-Kırklarelispor: 4-0

Şanlıurfaspor-Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-5

TFF 3. Lig

2. Grup

Kocaelispor-Kozanspor: 4-0

Fethiyespor-Turgutluspor: 0-0

3. Grup

Diyarbekirspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0

Kaynak: AA
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