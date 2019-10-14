Futbol: Toplu sonuç
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı.
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları oynandı.
Bu iki ligde alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Piserro Kahramanmaraşspor-Bayburt Özel İdare: 1-1
Beyaz Grup
Yılport Samsunspor-Kırklarelispor: 4-0
Şanlıurfaspor-Sancaktepe Futbol Kulübü: 0-5
TFF 3. Lig
2. Grup
Kocaelispor-Kozanspor: 4-0
Fethiyespor-Turgutluspor: 0-0
3. Grup
Diyarbekirspor-1954 Kelkit Belediyespor: 1-0