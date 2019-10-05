Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynandı.
TFF 2. Lig'de 6. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligin 6. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:
Kırmızı Grup:
Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare: 0-2
Niğde Anadolu-Birevim Elazığspor: 1-2
Ankara Demirspor-Sivas Belediyespor: 1-2
Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Vanspor: 1-3
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966: 1-5
Bandırmaspor-Tuzlaspor: 2-1
Uşakspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Piserro Kahramanmaraşspor-Eyüpspor: 1-0
Beyaz Grup:
Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Hekimoğlu Trabzon-İnegölspor: 1-0
Gümüşhanespor-Tarsus İdmanyurdu: 0-1
Hacettepe-Sancaktepe: 1-0
Zonguldak Kömürspor-Yeni Çorumspor: 1-2
1922 Konyaspor-Afjet Afyonspor: 0-1
Pendikspor-Başkent Akademi: 2-1
Şanlıurfaspor-Kırklarelispor: 0-1
Yılport Samsunspor-Manisa: 2-2