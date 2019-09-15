Futbol: Toplu sonuç
TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.
TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.
Ligde gruplarda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Yeni Orduspor-Çatalcaspor: 1-3
Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Serik Belediyespor-Manisaspor: 3-1
Tokatspor-Kızılcabölükspor: 1-2
Çankaya-Erzinspor: 1-0
Düzcespor-Artvin Hopaspor: 0-1
Silivrispor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Yomraspor: 1-2
2. Grup
Cizrespor-Kocaelispor: 1-1
Payasspor-Elazığ Belediyespor: 2-2
Kozanspor-Erbaaspor: 2-1
Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 2-1
Turgutluspor-Esenler Erokspor: 1-0
3. Grup
Medical Park Batman Petrolspor-Altındağ Belediyespor: 1-2
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-4
1954 Kelkit Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-2
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 1-2
Yozgatspor 1959-Karacabey Belediyespor: 1-2
Muğlaspor-Bayrampaşa: 0-1
Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor: 1-0
Gölcükspor-Somaspor: 0-1
Modafen-Pazarspor: 0-0