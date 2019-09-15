Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.

15.09.2019 19:14
Futbol: Toplu sonuç

TFF 3. Lig'in 3. hafta iki grupta oynanmayan birer maç haricinde tamamlandı.

Ligde gruplarda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Yeni Orduspor-Çatalcaspor: 1-3

Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Serik Belediyespor-Manisaspor: 3-1

Tokatspor-Kızılcabölükspor: 1-2

Çankaya-Erzinspor: 1-0

Düzcespor-Artvin Hopaspor: 0-1

Silivrispor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-Yomraspor: 1-2

2. Grup

Cizrespor-Kocaelispor: 1-1

Payasspor-Elazığ Belediyespor: 2-2

Kozanspor-Erbaaspor: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor: 2-1

Turgutluspor-Esenler Erokspor: 1-0

3. Grup

Medical Park Batman Petrolspor-Altındağ Belediyespor: 1-2

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 1-4

1954 Kelkit Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 0-2

Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 1-2

Yozgatspor 1959-Karacabey Belediyespor: 1-2

Muğlaspor-Bayrampaşa: 0-1

Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor: 1-0

Gölcükspor-Somaspor: 0-1

Modafen-Pazarspor: 0-0

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.