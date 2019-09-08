Futbol: Toplu sonuç
TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi 4 maç dışında tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi 4 maç dışında tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 2. hafta maçları ikişer karşılaşma dışında sona erdi. İki grupta devam eden toplam 4 karşılaşmayla 2. hafta mücadelesi tamamlanacak.
Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 2-2
1922 Konyaspor-Gümüşhanespor: 2-1
Hacettepe-Manisa: 1-6
Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Sarıyer-BAK Spor: 0-0
Sancaktepe-Kırklarelispor: 5-1
İnegölspor-Yeni Çorumspor: 1-2
Kırmızı Grup
Birevim Elazığspor-Sakaryaspor: 1-0
Niğde Anadolu-Vanspor: 0-1
Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 1-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Uşakspor: 2-1
Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-2
Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare: 3-0