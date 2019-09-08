Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi 4 maç dışında tamamlandı.

08.09.2019 19:56
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 2. hafta maçları ikişer karşılaşma dışında sona erdi. İki grupta devam eden toplam 4 karşılaşmayla 2. hafta mücadelesi tamamlanacak.

Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 2-2

1922 Konyaspor-Gümüşhanespor: 2-1

Hacettepe-Manisa: 1-6

Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Sarıyer-BAK Spor: 0-0

Sancaktepe-Kırklarelispor: 5-1

İnegölspor-Yeni Çorumspor: 1-2

Kırmızı Grup

Birevim Elazığspor-Sakaryaspor: 1-0

Niğde Anadolu-Vanspor: 0-1

Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 1-0

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Uşakspor: 2-1

Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-2

Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare: 3-0

Kaynak: AA
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