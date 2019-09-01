Futbol: Toplu sonuç
TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla devam etti.
TFF 3. Lig'de ilk hafta maçları bugün oynanan müsabakalarla devam etti.
1. ve 2. Grup'ta 6'şar karşılaşma oynanırken 3. Grup'ta tüm müsabakalar sona erdi.
Haftanın sonuçları
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Artvin Hopaspor-Yomraspor: 0-0
Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-1
Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 3-1
Düzcespor-Kızılcabölükspor: 1-0
Tokatspor-Çatalcaspor: 1-2
2. Grup:
Ofspor-Erbaaspor: 1-1
Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970: 1-1
Payasspor-Kocaelispor: 0-1
Cizrespor-Kemerspor 2003: 1-0
Turgutluspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor: 2-0
3. Grup:
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa: 0-1
Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1
Yozgatspor 1959-Osmaniyespor: 0-0
Karacabey Belediyespor-Pazarspor: 0-0
Gölcükspor-Altındağ Belediyespor: 0-2
Muğlaspor-Nazilli Belediyespor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor-Somaspor: 1-2
Modafen-Darıca Gençlerbirliği: 0-1