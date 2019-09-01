Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı.

01.09.2019 20:28
Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Beyaz Grup'ta 7 maç oynandı.

İlk haftaya dün oynanan müsabakalarla başlayan Kırmızı Grup'ta ise 1 maç dışında karşılaşmalar tamamlandı.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Gümüşhanespor-Samsunspor: 0-2

Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor: 1-0

BAK Spor-Şanlıurfaspor: 2-0

Kırklarelispor-İnegölspor: 1-1

Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Pendikspor-Sarıyer: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe: 1-2

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor: 3-1

Vanspor-Bandırmaspor: 2-2

Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor: 0-2

Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2

Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor: 0-2

Uşakspor-Kahramanmaraşspor: 1-0

Kaynak: AA
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