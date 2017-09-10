Futbol: Toplu Sonuç
Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor: 1-1
Kastamonuspor 1966-Tokatspor: 0-2
Keçiörengücü-Hatayspor: 4-1
Sarıyer-Menemen Belediyespor: 1-3
Eyüpspor-Bucaspor: 1-4
Sancaktepe Belediyespor-Tuzlaspor: 3-0
Afjet Ayfonspor-Mersin İdmanyurdu: 3-1
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1
Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: 1-0
BUGSAŞ Spor-Sakaryaspor: 1-1
Bandırmaspor-Niğde Belediyespor: 2-0
Pendikspor-Fethiyespor: 0-0
Karşıyaka-Silivrispor: 2-1
Kahramanmaraşspor-Altay: 1-2
TFF 3. Lig
1. Grup:
Ofspor-12 Bingölspor: 3-1
Batman Petrolspor-Yomraspor: 0-1
Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor: 4-2
Erbaaspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 4-0
Kozan Belediyespor-Orhangazi Belediyespor: 0-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-2
2. Grup:
Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Anagold 24 Erzincanspor-Diyarbekirspor: 3-4
Yeni Orduspor-Tire 1922: 3-3
Kırıkhanspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2
Yeşil Bursa-1461 Trabzon: 1-2
Ergene Velimeşespor-Erokspor: 0-0
Muğlaspor-Gölcükspor: 3-1
3. Grup:
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor: 1-1
Arsinspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-0
Cizrespor-Karacabey Birlikspor: 1-0
Elaziz Belediyespor-Büyükcekmece Tepecikspor: 2-2
Çorum Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-2
Aydınspor 1923-Osmaniyespor: 1-1
Kocaelispor-Utaş Uşakspor: 1-2
Tarsus İdmanyurdu-Tekirdağspor: 3-1