Futbol: Toplu Sonuç

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Futbol: Toplu Sonuç

Futbolda TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor: 1-1

Kastamonuspor 1966-Tokatspor: 0-2

Keçiörengücü-Hatayspor: 4-1

Sarıyer-Menemen Belediyespor: 1-3

Eyüpspor-Bucaspor: 1-4

Sancaktepe Belediyespor-Tuzlaspor: 3-0

Afjet Ayfonspor-Mersin İdmanyurdu: 3-1

Beyaz Grup:

Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor: 2-1

Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük: 1-0

BUGSAŞ Spor-Sakaryaspor: 1-1

Bandırmaspor-Niğde Belediyespor: 2-0

Pendikspor-Fethiyespor: 0-0

Karşıyaka-Silivrispor: 2-1

Kahramanmaraşspor-Altay: 1-2

TFF 3. Lig

1. Grup:

Ofspor-12 Bingölspor: 3-1

Batman Petrolspor-Yomraspor: 0-1

Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor: 4-2

Erbaaspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 4-0

Kozan Belediyespor-Orhangazi Belediyespor: 0-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-2

2. Grup:

Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Anagold 24 Erzincanspor-Diyarbekirspor: 3-4

Yeni Orduspor-Tire 1922: 3-3

Kırıkhanspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-2

Yeşil Bursa-1461 Trabzon: 1-2

Ergene Velimeşespor-Erokspor: 0-0

Muğlaspor-Gölcükspor: 3-1

3. Grup:

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor: 1-1

Arsinspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-0

Cizrespor-Karacabey Birlikspor: 1-0

Elaziz Belediyespor-Büyükcekmece Tepecikspor: 2-2

Çorum Belediyespor-Ankara Adliyespor: 2-2

Aydınspor 1923-Osmaniyespor: 1-1

Kocaelispor-Utaş Uşakspor: 1-2

Tarsus İdmanyurdu-Tekirdağspor: 3-1