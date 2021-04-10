Futbol: Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor
Futbol: Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off

Antalya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off karşılaşmasında Şili, Kamerun'u 2-1 mağlup etti.

Antalya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off karşılaşmasında Şili, Kamerun'u 2-1 mağlup etti.

Kamerun ve Şili kadın futbol takımları, Manavgat ilçesinde karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Rusya Futbol Federasyonundan Anastasia Pustovoitova yönetti.

Şili Milli Takımı, 25. dakikada Camila Saez ve 73. dakikada Carla Guerrero'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Kamerun Milli Takımı'nın tek golünü ise 76. dakikada Ajara Nchout Njoya kaydetti.

Kamerun ve Şili, 13 Nisan'da aynı sahada bir maç daha yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Akalın Caner Cindoruk Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 21:03:01. #1.16#
title