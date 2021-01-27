Futbol: TFF Süper Kupa

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 55 Crivelli), Deniz Türüç (Dk. 90+3 Gulbrandsen), Aleksic, Junior Fernandes (Dk. 75 Duarte), Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio (Dk. 77 Yusuf Sarı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak (Dk. 45+2 Baker), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 90+4 Afobe), Djaniny (Dk. 90+4 Hosseini)

Goller: Dk. 47 Djaniny, Dk. 85 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 58 Demba Ba (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 73 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 57 Edgar Ie, Dk. 90+12 Marlon, Dk. 90+13 Berat Özdemir (Trabzonspor), Dk. 88 Deniz Türüç, Dk. 89 Crivelli, Dk. 90+2 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen son Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

47. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Serkan Asan'ın ortasına penaltı noktası civarındaki Ponck ters bir vuruş yaptı. Altıpas sağ çaprazına doğru yükselen meşin yuvarlağa kaleci Mert Günok'tan önce kafayla vuran Djaniny fileleri havalandırdı: 0-1.

56. dakikada turuncu-lacivertliler VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Junior Fernandes'in ceza sahası dışından şutunda top savunmadaki Edgar Ie'den döndü. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonda devam kararı verdi. Ancak kısa süre sonra Video Yardımcı Hakem Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Uğurlu, penaltıya hükmetti. 58. dakikada topun başına geçen Demba Ba, fileleri havalandırdı: 1-1.

73. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. Maçın 28. dakikasından sarı kartı olan Epureanu, ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

85. dakikada Karadeniz temsilcisi bir kez daha üstünlük kurdu. Medipol Başakşehir'in soldan kullandığı kornerde topu kapan Djaniny takımını hızla sağdan atağa çıkardı. Bu oyuncunun pasında soldan atağa katılan Ekuban ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mert Günok'tan sıyrılan Ganalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay